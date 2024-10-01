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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد هشام، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، إن محمد زيدان مهاجم الفريق، تعرض لشرخ في قاعدة المشطية الخامسة بالقدم.

تفاصيل ومدة غياب محمد زيدان نجم الإسماعيلي عن الملاعب

وأكد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف سيغيب على أثره لمدة لا تقل عن 20 يوما ".

وخرج زيدان مصابا من ودية بورتو السويس، التي جمعت الفريقين، أمس، الاثنين، وانتهت بفوز الإسماعيلي برباعية دون رد.