أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدافعه في الرأس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن إصابة مدافعه روبن لو نورماند في الرأس، والتي تعرض لها خلال دربي مدريد ضد ريال مدريد.

إصابة لو نورماند لاعب أتلتيكو مدريد في الرأس

كما أوضح النادي عبر موقعه الرسمي: "تعرض روبن لو نورماند لضربة قوية في رأسه خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، وهو يعاني من ورم دموي وإصابة في الدماغ".

وأضاف: "سيتم اتباع الإرشادات المحددة في البروتوكول الخاص بهذا النوع من الإصابات".

وانتهت المباراة بتعادل ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة ال 18 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

