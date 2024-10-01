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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة مكونة من 23 لاعبًا لأول مباراة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام يونج بويز السويسري، والتي تنطلق تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

عودة الهولندي فرينكي دي يونج من جديد بعد غياب دام 5 أشهر

وشهدت قائمة فريق برشلونة لمواجهة يونج بويز عودة الهولندي فرينكي دي يونج من جديد بعد غياب دام 5 أشهر، بعد تغلب الهولندي على إصابة التواء الكاحل الأيمن التي تعرض لها في 22 أبريل خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو.

وجاءت قائمة فريق برشلونة مكونة من: «كوبارسي، بالدي، مارتينيز، فيران، بيدري، ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، رافينها، إيناكي بينيا، بابلو توري، إم كاسادو، ب أو فيكتور، لامين يامال، دي يونج، كوندي، أسترالاجا، إتش فورت، جيرارد مارتن، إس. دومينجيز، كوينكا، ياكوبيشفيلي، جيرمو وفرنانديز».

ويلعب برشلونة أمام يونج بويز في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-25.