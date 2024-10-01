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أحمد جودة - القاهرة - شارك هاري كين، هداف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في مران الفريق الأخير استعدادا لمواجهة فريق أستون فيلا الإنجليزي غدا الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.

كين يشارك في المران الختامي لبايرن ميونخ قبل مواجهة أستون فيلا

وكان كين /31 عاما/ اضطر للخروج بعد إصابته بكدمة في كاحله الأيسر في المباراة التي تعادل فيها بايرن مع باير ليفركوزن 1/1 يوم السبت الماضي.

ولكن، شارك كين في أول 15 دقيقة من مران بايرن دون أي محاذير واضحة.

وسيفتقد فينسنت كومباني، مدرب بايرن، جهود اللاعبين المصابين لفترة طويلة، وهم هيروكي إيتو (كسر في مشط القدم) وجوسيب ستانيسيتش (تمزق الرباط الجانبي في الركبة اليمنى) وساشا بوي (تمزق الغضروف المفصلي في الركبة اليسرى). وباستثناء هؤلاء فإن الفريق في كامل جاهزيته.

وقال كين، لاعب توتنهام السابق، للصحفيين قبل المباراة:" في أي وقت أعود فيه للملكة المتحدة، أتطلع للعب هناك".

وأضاف:"من الواضح أن الأجواء ستكون رائعة لأنها أول مباراة لأستون فيلا على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ وقت طويل".