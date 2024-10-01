نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان البنزرتي عن قائمة منتخب تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن يوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر 2024، فوزي البنزرتي، المدير الفني لمنتخب تونس، عن قائمة فريقه، وذلك ليستعد منتخب تونس لمواجهة نظيره منتخب جزر القمر في مباراتين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

حيث ستُقام المباراة الأولى في تونس يوم 11 أكتوبر على ملعب رادس، بينما ستكون المباراة الثانية يوم 15 أكتوبر في ملعب هافوات بوانيي في أبيدجان.

وسيعقد البنزرتي مؤتمرًا صحفيًا يوم الجمعة الموافق 5 اكتوبر، للإعلان عن تفاصيل المعسكر الذي سيبدأ في 7 أكتوبر وإعلان قائمة الفريق.

ويدخل فريق منتخب تونس المواجهة وهو يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط كاملة بعد مرور جولتين.

وتضم المجموعة منتخبات تونس وجزر القمر وجامبيا ومدغشقر، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة مباشرة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

وكان سيف الجزيري، مهاجم الزمالك، ضمن قائمة منتخب تونس الأخيرة، بينما غاب حمزة المثلوثي.