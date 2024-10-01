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أحمد جودة - القاهرة - كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقفه من تدريب منتخب ألمانيا خلفًا لـ يوليان ناجلسمان.

يورجن كلوب يكشف موقفه من تدريب منتخب ألمانيا

وكانت تقارير قد ربطت كلوب بتدريب ألمانيا خلفًا لـ ناجلسمان عقب بطولة كأس العالم 2026.

ويظل كلوب البالغ من العمر 57 عامًا دون عمل منذ رحيله عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم المنقضي 2023-2024.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عند سؤاله عن إمكانية عمله بدلًا لـ ناجلسمان:” الجميع يريد أن يستمر ناجلسمان لفترة أطول بكثير من عام 2026”.

وعن طرح رودي فولر اسمه كأحد المرشحين لذلك المنصب، قال:” فولر شخص لطيف للغاية، لقد تم وضعه في موقف كان يجب عليه خلاله الحديث عن ذلك الأمر”.

ويعمل فولر أسطورة كرة القدم الألمانية كمدير رياضي للاتحاد الألماني للعبة، حيث سبق له أن طرح اسم كلوب كمرشح لتدريب المنتخب مستقبلًا.

ويرتبط المدرب الشاب ناجلسمان بعقد مع منتخب ألمانيا حتى صيف 2026، وكان قد ودع رفقتهم بطولة كأس أوروبا يورو 2024 من دور ربع النهائي على يد إسبانيا.