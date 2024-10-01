نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يؤكد صعوبة مباراة بولونيا ويكشف سر تميز الفريق الموسم الحالي ويعلق علي إصابة الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي، علي صعوبة مباراة بولونيا الإيطالي والتي من المقرر أن تقام غدًا الاربعاء، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أرني سلوت: أحد الأسباب التي تجعلنا قادرين على المنافسة هو أننا نمتلك الكثير من الجودة

وقال أرني سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد "أظهر بولونيا الموسم الماضي وهذا الموسم أنه فريق صعب للغاية، نحن في ليفربول نعلم مدى صعوبة الأمر ضد فريق يفرض رقابة مشددة على جميع أنحاء الملعب".

وأضاف مدرب ليفربول "فعل أتالانتا ذلك الموسم الماضي، مواجهة فريق إيطالي على مستوى دوري أبطال أوروبا، لا نقلل من شأنهم على الإطلاق. هذا ليس ما يستحقونه بناءً على الموسم الماضي".

وعن أداء فريقه هذا الموسم، قال مدرب الريدز "أحد الأسباب التي تجعلنا قادرين على المنافسة هو أننا نمتلك الكثير من الجودة، لدينا الكثير من التماسك في الفريق، أولئك الذين لا يلعبون سعداء بتسجيلنا الأهداف وفوزنا، لذا فهذه شيئين إيجابيين حقًا، أري أن كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز صعبة، يتعين علينا القيام بالأمور بشكل أفضل لكن أحد الأسباب التي تجعلنا قادرين على البقاء هناك هو أننا نمتلك الكثير من الجودة".

وأكمل حديثه "لدينا الجودة ولكن لدينا الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم مساعدتنا، يسعدني جدًا رؤية هذا الأمر يظهر عندما نحتاج إلى لاعب، لديهم الجودة، إذا لم تكن لديهم الجودة، فلن يلعبوا هنا، إذا تدربوا بجد فمن الصعب أن نقول لهم إنهم لا يلعبون، لكن هذا جزء من وظيفتي وجزء من حياتهم أيضًا. أنت تعلم أنه عندما تنضم إلى نادٍ كبير، فهناك منافسة، هذا ما اعتادوا عليه جميعًا. إنهم جميعًا يتعاملون مع الموقف بشكل جيد حقًا. هناك طاقة جيدة في المجموعة وهذا هو أهم شيء في المنافسة".

وبسؤاله عن أسباب غياب الثنائي جوتا وكييزا عن تدريب الفريق اليوم، أجاب أرني سلوت "غاب جوتا عن حصتين تدريبيتين بعد مباراة ولفرهامبتون، لقد تعرض لضربة، لذا أتوقع أن يكون معنا غدًا، إنه متاح للعب، تدرب فيديريكو معنا أمس، لقد جاء اليوم وهو يعاني من بعض المشاكل، لذا لم نتوقع أن يكون معنا، إنه لأمر محزن بالنسبة له لأنه كان يتطلع إلى ليلة دوري أبطال أوروبا في أنفيلد، وخاصة لأننا نواجه فريقًا إيطاليًا، إنه لأمر مؤسف بالنسبة له، كم من الوقت سيغيب؟ إنه أمر صعب دائمًا لأنه حدث أمس، لكنني لا أتوقع أن يظل خارج الملاعب لفترة طويلة جدًا، سنرى ما إذا كان بإمكانه المشاركة مع الفريق يوم السبت".

وحقق ليفربول الفوز في أولي مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا علي حساب ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت علي ملعب جيوزيبي مياتزا.