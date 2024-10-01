نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُقيد نجم الفريق في القائمة الإفريقية رغم إمكانية رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر داخل نادي الزمالك بأن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قام بقيد لاعب الوسط سيف جعفر في القائمة الأفريقية للفريق خلال الساعات الأخيرة.

وأشار المصدر خلال تصريحات صحفية، إلى أن قيد سيف جعفر في القائمة لن يمنع رحيله إذا تلقى النادي عرضا مناسبا لبيعه أو لإعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي وقت سابق، قام مسؤولو الزمالك بقيد المدافع جيفرسون كوستا، الذي انضم من أكاديمية كاستلو برانكو، في القائمة الأفريقية.

وتشمل قائمة الزمالك الأفريقية اللاعبين التالية أسماؤهم:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد عواد، محمود الشناوي، عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، أحمد محمود، محمود حمدي "الونش"، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، أحمد مجدي، أحمد فتوح، حسن أبو المعاطي، محمود بنتايك، محمد حمدي، جيفرسون كوستا.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاتة، محمد السيد، أحمد حمدي، سيد عبد الله "نيمار"، محمد عاطف، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحمد مصطفى "زيزو"، مصطفى شلبي، كونراد ميشالاك، سيف جعفر.

خط الهجوم: سيف الجزيري، حسام أشرف، ناصر منسي، سامسون أكينيولا، عمر فرج، سيدي ندياي.