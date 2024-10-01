أولريش حارس بايرن ميونخ يواجه خطر العقوبات لتصرفه البذئ

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه زفن أولريش، حارس المرمى البديل في فريق بايرن ميونخ، خطر التعرض لعقوبات من الاتحاد الألماني لكرة القدم.

أولريش حارس بايرن يواجه خطر العقوبات لتصرفه البذئ في لقاء ليفركوزن

ويأتي ذلك بعد أن أعلن اتحاد الكرة الألماني أنه يحقق في تصرفات حارس بايرن الغاضبة تجاه سيمون رولفز، المدير الرياضي لباير ليفركوزن خلال لقاء الفريقين على ملعب (أليانز أرينا)، معقل النادي البافاري، يوم السبت الماضي.

وزُعم أن أولريش تم تصويره بالكاميرا وهو يوجه كلمات بذيئة تجاه مسؤول ليفركوزن على مقاعد بدلاء الفريق الضيف، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1 / 1 بين بايرن، متصدر ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا)، وضيفه ليفركوزن (حامل اللقب)، يوم السبت الماضي، في قمة مباريات المرحلة الخامسة للمسابقة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه تم الطلب من أولريتش الإدلاء ببيان قبل أن يقرر الاتحاد ما إذا كان سيوجه اتهامات إليه من عدمه.

ودخل أولريش /36 عاما/ في مشادة كلامية مع مقاعد بدلاء ليفركوزن حول مقدار الوقت الذي استغرقه الضيوف في تنفيذ الكرات الثابتة، بينما كان بايرن يضغط من أجل الفوز.

من جانبه، صرح رولفز بأنه لم يسمع إهانة، مشيرا إلى أن الجميع في كرة القدم مسؤولون عن أفعالهم.

من جانبه، ذكر بايرن أن هذه الكلمة تم استخدامها في خضم اللحظة، موضحا أن أولريش اعتذر عما بدر منه.