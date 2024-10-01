نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة المصري يُعلن عن موعد انتخابات المجلس الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري اليوم الثلاثاء، وقرر تنظيم جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد يوم العاشر من ديسمبر المقبل.

وقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم هذا الموعد عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ذكر: "قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء عقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس الجديد لإدارة الاتحاد في العاشر من ديسمبر المقبل".

يُشار إلى أن قائمة جمال علام كانت قد فازت في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في يناير 2022، حيث حصلت على 109 أصوات من إجمالي 116.