نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُحدد موعد سفر بعثة الفريق إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موعد سفر بعثة الفريق استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري، المقررة في الإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

وقرر المدير الفني السويسري مارسيل كولر أن يتوجه الفريق إلى الإمارات يوم 18 أكتوبر، للمشاركة في البطولة التي سيتنافس فيها أيضا كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وفي إطار الاستعدادات، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تعيين محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، ليكون رئيسًا للبعثة في الإمارات.

ومن المقرر أن يعقد الدماطي اجتماعا مع محمد رمضان، المدير الرياضي الجديد للفريق، لمراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بمعسكر الفريق والاستعدادات اللازمة، بالإضافة إلى تنسيق إجراءات سفر اللاعبين في أقرب وقت.