نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول خطوة من الخطيب تجاه كولر بعد عودته إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا طارئا مع المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق فور عودته من سويسرا، لبحث أسباب هزيمة السوبر الإفريقي.

اجتماع طارئ بين الخطيب وكولر لبحث أسباب هزيمة السوبر الإفريقي

من المقرر أن يصل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة غدًا الخميس للتحضير لبطولة السوبر المصري.

ووفقًا لمصادر داخل الفريق خلال تصريحات صحفية، سيعقد كولر اجتماعًا مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد عودته من سويسرا لمناقشة أسباب الهزيمة أمام الزمالك في السوبر الأفريقي، بالإضافة إلى التحضيرات للمرحلة المقبلة.

كما سيناقش الخطيب مع كولر إمكانية ضم لاعبين جدد قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في مصر.

