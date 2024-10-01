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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإسباني الممتاز، الليجا، بشكل رسمي أفضل مدرب عن شهر سبتمبر في منافسات المسابقة المحلية للموسم الحالي 2024\2025.

مدرب أتلتيك بلباو أفضل مدرب عن شهر سبتمبر في الدوري الإسباني

وانتهت منافسات شهر سبتمبر من مسابقة الليجا، بنهاية مباريات الجولة الثامنة من المسابقة المحلية في إسبانيا.

وكان الثلاثي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد ينافس نظيره الألماني هانز فليك مدرب برشلونة إلى جانب إرنتسو فالفيردي مدرب أتلتيك بلباو على حصد لقب مدرب الشهر في الليجا.

وحصد فالفيردي لقب مدرب الشهر عن شهر سبتمبر الماضي في منافسات مسابقة الدوري، متفوقًا على أنشيلوتي وكذلك هانز فليك.

وحصد فالفيردي على أعلى نسبة تصويت، بعدما فتحت رابطة الدوري الإسباني التصويت على لقب أفضل مدرب في شهر سبتمبر، بعدما نجح في تحقيق الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء واحد خلال الأربع المباريات التي قادها في الليجا الشهر الماضي.

ويأتي أتلتيك بلباو في المركز الخامس ضمن جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، جمعهم من 8 مباريات خاضها منذ انطلاق الموسم الحالي من الليجا.