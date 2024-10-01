نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من شوقي غريب عقب تولي تدريب الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب شوقي غريب، الذي تم تعيينه حديثا كمدير فني لنادي الإسماعيلي، عن سعادته الكبيرة بتولي هذا المنصب خلفًا للراحل إيهاب جلال.

شوقي غريب: تدريب الإسماعيلي شرف عظيم

وفي تصريحات صحفية، وصف غريب تدريب الإسماعيلي بأنه شرف عظيم، مؤكدا أن قوة الفريق تكمن في تضامنه ووحدته، مما يمكنه من تجاوز التحديات والعودة إلى مكانته المعهودة بين الأندية الكبرى.

كما أشار إلى أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن أسماء الجهاز المعاون له، وينتظر توقيع العقود رسميًا غدًا الأربعاء.

وحتى استلام الجهاز الفني الجديد بقيادة شوقي غريب لمهامه رسميا، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته تحت إشراف أشرف خضر.

ويأمل شوقي غريب رفقة لاعبي الفريق، إلى تقديم أداء مميز خلال الموسم الجديد، والمنافسة على البطولات التي سيشارك بها الدراويش.