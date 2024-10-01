نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي.. العين الإماراتي يضم نجم فيورنتينا الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن العين الإماراتي عبر حسابه الرسمي علي منصة "إكس" عن التعاقد مع الأرجنتيني جينو إنفانتينو لاعب فيورنتينا الإيطالي.

العين الإماراتي يتعاقد مع الأرجنتيني إنفانتينو

ووفقًا لما ذكره الفريق الإماراتي في بيانه الرسمي، فإن النادي نجح في ضم الأرجنتيني إنفانتينو علي سبيل الإعارة حتي يونيو 2025.

وانتقل إنفانتينو إلي فيورنتينا الإيطالي صيف 2023 قادمًا من روزايو سينترال، بمقابل 3 مليون يورو.

ويجيد اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 21 عاما، اللعب في مركزى خط وسط المهاجم والجناح.

ويواجه الأهلي نظيره العين فى بطولة كأس إنتركونتيننتال، فى التاسعة مساءً، يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة الدولى.