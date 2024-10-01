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أحمد جودة - القاهرة - أرسل الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، طالبا من الجمهور الدعاء لعائلته التي تعاني في لبنان.

"عائلتي في لبنان بحاجة لدعائكم" رسالة مؤثرة من وسام أبو علي

كتب وسام في خاصية "الاستوري": "أنا عادة لا أتعرض للأمور السياسية، لكن هذا الوضع يؤثر علي بشكل شخصي."

وأضاف: "عائلتي عالقة حاليًا في لبنان وسط القصف والحرب، وليس لديهم مكان للاختباء أو اللجوء إليه، ويعيشون كل دقيقة وكأن زلزالًا يضرب تحت أقدامهم."

وختم رسالته بالقول: "أرجوكم، لا تنسوا عائلتي من دعائكم، وكذلك كل شعب لبنان وفلسطين، فهذا هو أقل ما يمكن تقديمه لمن يقفون بين الحياة والموت."

يُذكر أن وسام أبو علي حصل على لقب هداف الدوري المصري الممتاز برصيد 18 هدفًا بعد انضمامه للنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية الأخيرة.