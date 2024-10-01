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أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات ليفربول الأخيرة، غياب ثنائي الهجوم فيديريكو كييزا وديوجو جوتا، وذلك قبل مواجهة فريق بولونيا الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

غياب ثنائي هجوم ليفربول عن التدريبات قبل موقعة بولونيا

ويلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق بولونيا، يوم الأربعاء 2 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أنفيلد في إنجلترا.

تُقام المباراة بين فريقي ليفربول وبولونيا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، فإن فيديريكو كييزا وديوجو جوتا غابا عن تدريبات الريدز الأخيرة قبل مواجهة فريق بولونيا الإيطالي.

وتابعت التقارير، بأن الثنائي سيغيب بشكل كبير عن مباراة بولونيا، خاصة وأنهما غير جاهزان لخوض اللقاء، واحتمالية غيابهما أيضًا عن مباراة كريستال بالاس بالبريميرليج.

وأكدت بعض التقارير، بأن الثنائي تعرضا للإصابة في الأيام الماضية، ومن الممكن أن يغيبا عن منتخبات بلادهم في التوقف الدولي المقبل.

ويعد ديوجو جوتا من العناصر الأساسية مع فريق ليفربول خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، بينما لم يصبح كييزا أساسيًا منذ التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

يتواجد فريق ليفربول في المركز السابع بجدول ترتيب الأندية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما حقق الانتصار في الجولة الأولى ضد ميلان، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.