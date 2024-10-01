نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام المندوه: الجميع سيخشى الزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إن جميع الأندية ستخشى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد التتويج بالسوبر الإفريقي.

وأضاف حسام المندوه، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن جميع الأندية المشاركة في السوبر الرباعي ستأخذ احتياطاتها بعد فوز الزمالك وستكون هناك يقظة من الجميع بعد مستوى الزمالك الذي ظهر به، لذلك ستكون هناك عدة صعوبات خلال المباريات ولن تكون الأمور سهلة.

واختتم حسام المندوه: نقدر المنافسين دائمًا في كل المباريات على عكس ما رأيناه من بعض المنافسين، ولدينا معركة بعد نحو أسبوعين نحتاج للانتصار فيها من أجل حل جزء آخر من المشكلة، وكل فوز ببطولة يحل جزء من أزماتنا.