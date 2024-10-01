نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. المصري عمر شتلة ينتقل إلى أومونيا القبرصي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل المصري عمر شتلة لاعب نادي إكسلسيور روتردام الهولندي لصفوف نادي أومونيا اراديبو القبرصي، بعقد يمتد لمدة موسمين.

عمر شتلة ينتقل إلى أومونيا القبرصي

ووقع اللاعب على عقود الانضمام للنادي القبرصي في حضور وكيل أعماله محمد عبدالحميد، والمدير الرياضي لنادي أومونيا اراديبو.

و سبق لعمر شتلة اللعب لأندية وادي دجلة، وبيراميدز، ويعد من اللاعبين المتميزين على مستوي الناشئين.

وأعرب اللاعب المصري عن سعادته بالانتقال للنادي القبرصي، مشددًا على أنه يبدأ تحدي جديد في مشواره الاحترافي، الذي يستهدف فيه الوصول لأعلى قمة، موجهًا الشكر لوكيل أعماله ومسئولي النادي القبرصي.