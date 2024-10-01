نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لمنتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما، وأسفرت عن مواجهات قوية للمنتخب المصري مع فرق من شمال إفريقيا.

سيلتقي منتخب مصر بمنتخبات الجزائر والمغرب وليبيا وتونس، وذلك في حال لم تستضف مصر البطولة.

مواعيد مباريات منتخب مصر جاءت كالتالي:

المغرب × مصر – 14 نوفمبر

الجزائر × مصر – 17 نوفمبر

ليبيا × مصر – 20 نوفمبر

مصر × تونس – 26 نوفمبر

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مؤخرًا عن تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي، لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005، والذي يتم إعداده للمشاركة في الأولمبياد المقبلة.