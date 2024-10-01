نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات واقعية من جوارديولا عن مواجهة مانشستر سيتي وسلوفان براتيسلافا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل مانشستر سيتي الإنجليزي، ضيفًا ثقيلًا علي نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مدرب مانشستر سيتي: أحترم سلوفان براتيسلافا كثيرًا

وتحدث الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم، قائلًا "أحترمهم كثيرًا، والأنماط التي يصنعونها، لكننا سنحاول فرض أسلوبنا، لم يمنحوني 2-0 قبل المباراة، ستبدأ المباراة بالتعادل 0-0، سندفع بأفضل فريق ممكن للمنافسة والفوز عليهم".

وأكمل حديثه مدرب المان سيتي، قائلًا "عندما تفوز بأربعة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز في واحدة من أقوى الدوريات في العالم، وتحقق لقب دوري أبطال أوروبا، فإننا نقبل أننا المرشحون المفضلون عندما نلعب".

وتعادل مانشستر سيتي في أولي مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان دون أهداف علي أرضية ملعب الاتحاد.