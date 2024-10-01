نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد نيمار: أواجه صعوبات في الزمالك وهذا سبب رحيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه لا يحب الحديث عن العقود أو أي شيء من هذه الأمور.

تصريحات سيد نيمار

وأضاف سيد نيمار في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أنه تم وضع رقم معين له كراتب وقت تصعيده، وكان من المنتظر تعديل العقد بعدها، لكن الدنيا لم يتم تنسيقها بالشكل المناسب.

وتابع سيد نيمار: أنا من طلبت الخروج من المدير الفني رغم أنه يريد تواجدي، لكن كما قلت الأمور المادية لم تكن أفضل شيء وتغيير الإدارة لم يساهم في تعديل الأمور.

واختتم سيد نيمار: قررت الخروج من أجل تقديم شيء مميز، وهدفي الأول اللعب، لكن أيضًا هدفي تحسين الأمور المادية، لأن العقد ليس أفضل شيء سواء أنا أو حسام عبد المجيد.

