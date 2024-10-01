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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مقرب من سيد عبد الله "نيمار"، لاعب نادي الزمالك، عن اقتراب انتقاله إلى نادي فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.

نجم الزمالك على ردار فاركو بعد توقف مفاوضات المصري

وأكد المصدر، خلال تصريحات صحفية أن نادي فاركو قد زاد من جهوده للتفاوض مع "نيمار" مؤخرًا، حيث أبدى اللاعب استعداده للانضمام إلى الفريق السكندري بعد تعثر مفاوضات نادي المصري لضمه.

في سياق آخر، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين فترة راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من السعودية والتتويج بكأس السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومنافسات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

