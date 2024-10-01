نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك: هذا اللاعب أفضل مدافع في مصر.. وأتوقع انضمامه لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن زميله في الفريق حسام عبد المجيد، وتألقه مع الزمالك في الفترة الأخيرة.

تصريحات سيد نيمار

وقال سيد نيمار، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن حسام عبد المجيد واحد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية حاليا، وهو لاعب كبير وسنراه في منتخب مصر الفترة المقبلة.

وأضاف سيد نيمار: حسام عبد المجيد واحد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية حاليا، وهو لاعب كبير وسنراه في منتخب مصر الفترة المقبلة.

وتابع سيد نيمار: حسام عبد المجيد كان مضغوطا وشيكابالا وعمر جابر تحدثوا معه ودائما يتحدثوا معنا، وحسام يسير بشكل جيد.

واختتم نيمار: أتوقع أن يكون في المنتخب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما قدم مباراة مميزة في السوبر الإفريقي.

