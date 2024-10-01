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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمد الشامي، مهاجم المصري البورسعيدي، عن أنه كان قريبا من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال الفترة التي تواجد فيها أحمد حسام ميدو في لجنة الكرة بالنادي.

محمد الشامي: كنت قريبا من الزمالك في فترة ميدو وأعتز بعلاقتي بحسام حسن

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح الشامي: "ميدو تواصل معي أثناء فترة عمله بلجنة الكرة في الزمالك لبحث إمكانية انتقالي إلى الفريق".

وأضاف: "عقدي مع الإسماعيلي كان قد انتهى، وكان الزمالك في موقف يتيح له ضمي كصفقة انتقال حر، لكن الصفقة لم تتم".

وأشار الشامي إلى أنه كان يتطلع للعودة إلى الزمالك، إلا أن الاتصالات حول انضمامه توقفت بعد محادثته مع ميدو.

وعن علاقته بحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أكد الشامي أنها جيدة منذ أن تدرب معه في المصري، مشيدًا بنوعية المدربين القريبين من اللاعبين.

واختتم قائلًا: "أشعر بالضيق عندما يُطلق علي لقب ابن حسام حسن، لأن المدرب لن يضحي بمكانته في المنتخب من أجل لاعب يحبه، خصوصا أن منتخب مصر يُعتبر الأكبر في إفريقيا".

