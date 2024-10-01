نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد التجديد لـ زيزو مع الزمالك وحقيقة طلبه 150 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إن أحمد سيد زيزو ابن أصيل وأصل من أصول نادي الزمالك، ولا خلاف على ذلك.

موعد التجديد لـ زيزو مع الزمالك وحقيقة طلبه 150 مليون جنيه

وأضاف حسام المندوه، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أنه تم الاتفاق مع زيزو ووالده على التجديد، لكن تلاحم المناسبات هو ما حال دون ذلك حتى الآن.

وتابع حسام المندوه: أول بند على تربيزة مجلس الإدارة هو التجديد لزيزو، ونراهن على حب زيزو للزمالك، وحب الجماهير لـ زيزو.

واختتم حسام المندوه حول طلب زيزو مبالغ طائلة للتجديد تصل إلى 150 مليون جنيه: زيزو لاعب يستحق أي شيء، وأي رقم يستحقه ونفتخر بوجوده ووجود اللاعبين الآخرين وجميعهم أصول، وهدفنا الحفاظ على هذا القوام، وسنصل لحلول ترضي كل الأطراف لأننا متفقين جميعا على حب الزمالك.

