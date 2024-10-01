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أحمد جودة - القاهرة -

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إن الزمالك لديه بطولة هامة حاليًا، وهي بطولة السوبر المصري الرباعي بالإمارات.

الزمالك: لدينا معركة قوية بعد 10 أيام

وأضاف حسام المندوه، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن جميع الأندية المشاركة في السوبر الرباعي ستأخذ احتياطاتها بعد فوز الزمالك، لذلك ستكون هناك عدة صعوبات.

وتابع حسام المندوه: نقدر المنافسين دائمًا، على عكس بعض المنافسين، ولدينا معركة بعد نحو أسبوعين نحتاج للانتصار فيها من أجل حل جزء آخر من المشكلة.