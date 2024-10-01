نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد نيمار يكشف سر فوز الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة السوبر الإفريقي وسبب فوز الزمالك في اللقاء.

تصريحات سيد نيمار

وقال سيد نيمار، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إنه رغم عدم تواجده إلا أنه كان واثقًا من الفوز بالبطولة.

وأضاف سيد نيمار: كنت أشعر بسبب كل الظروف قبل المباراة أننا سنفوز، ورغم أني لم أكن موجودا في المباراة إلا أني أعلم ما شعر به اللاعبون وما تعرضوا له

واختتم سيد نيمار: مثل هذه الأمور لا تضغطنا وإنما تعطينا الدافع، والزمالك في المباراة قدم كل شيء في الكرة وكان الأفضل، وأشكر جمهور الزمالك لأنه كان الأفضل ودعم اللاعبين.

