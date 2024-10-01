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أحمد جودة - القاهرة -

قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، إن اللحظة الحالية لحظة انتصار وسعادة، لكننا نسعى للوقوف على أرض صلبة، وهناك تخطيط لحصد جميع البطولات التي ندخلها.

حسام المندوه: الفوز بالسوبر الإفريقي لا يمكن أن ينسينا أزمات الزمالك

وأضاف حسام المندوه، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أنه لا يمكن للسعادة والانتصار والمكافاة المالية أن تنسينا المشكلات والأزمات التي يُعاني منها الزمالك.

وتابع حسام المندوه: نسير على نفس النهج بتحقيق أفضل الأهداف الممكنة من أجل أن نصيب الهدف، وهدفنا تدعيم الفريق الأول بالاتفاق مع جوزيه جوميز.

واختتم حسام المندوه: نسعى من خلال أحمد سليمان المشرف على الكرة، أن نضم لاعبين مميزين بمقابل معقول، من أجل أن نتمكن من الإيفاء بوعودنا والبعض يكون قلق من الزمالك.

