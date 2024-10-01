نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك: أمتلك العديد من العروض أبرزها هذا النادي.. وسأحسم مصيري خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مستقبله في الموسم المقبل، بعدما قرر الخروج من نادي الزمالك معارا.

تصريحات سيد نيمار

وقال سيد نيمار، في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، إنه يمتلك عدة عروض، وأبرزها مودرن سبورت والبنك الأهلي في الصورة.

وأضاف سيد نيمار: أنظر في الأفضل حاليا لأختار أفضل تجربة ممكنة، وكل همي أن أقدم مستوى مميز وأنضم لمنتخب مصر.

