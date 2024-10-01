إنييستا يُحدد موعد اعتزاله بعد مسيرة أسطورية في الملاعب

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بأن اللاعب الإسباني أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة، يستعد للإعلان عن اعتزاله في الثامن من أكتوبر الجاري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن إنييستا يخطط لإعلان اعتزاله في هذا اليوم، الذي يحمل دلالة تاريخية بالنسبة لمسيرته الكروية المميزة.

خلال مسيرته، لعب إنييستا في ثلاث أندية فقط، حيث بدأ في أكاديمية برشلونة وتدرج في جميع الفئات العمرية منذ عام 1997 وحتى عام 2019، ليقضي 22 عاما في صفوف الفريق.

بعد مغادرته برشلونة، انضم إلى نادي فيسيل كوبي الياباني في صفقة انتقال حر في صيف 2019، ومن ثم انتقل الموسم الماضي إلى نادي الإمارات الإماراتي، ليختتم مسيرته دون أن يتم بيعه أو شراؤه من قبل أي ناد.

