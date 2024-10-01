نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيد نيمار: أجبرت علي الرحيل عن الزمالك بسبب ما حدث معي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن جوميز يتحدث معه جيدا، ولم يكن يريد خروجي من النادي لكني صممت على الخروج.

وأضاف سيد نيمار في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أنه، قرر الخروج لمدة موسم من أجل العودة بقوة لنادي الزمالك ودخول المنتخب، وكله يصب في مصلحة الزمالك.

وتابع نيمار: بدأت بداية جيدة مع النادي فور تصعيدي لكن الظروف لم تكن جيدة وهي ما تسبب في الوضع الحالي وابتعادي عن الصورة.

واختتم سيد نيمار: هناك أمور كثيرة حدثت تسببت في الوضع الحالي، لكن لا يمكن الحديث عنها، واللاعبون جميعهم أبطال وهم أخوتي ولاعبو الزمالك رجال واستطاعوا تخطي كل الصعاب.

