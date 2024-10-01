انت الأن تتابع خبر تحت رعاية تركي آل شيخ.. حقيقة اقامة مباراة بين الزمالك وريال مدريد في الدوري الأفروأوروبي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مباراة بين الزمالك وريال مدريد، هي أنباء تداولت بشدة على مواقع التواصل الإجتماعي عقب تتويج الأبيض بلقب السوبر الإفريقي، ليتطلع عشاق الساحرة المستديرة للقاء ساحر يجمع بين نادي الزمالك والملكي ريال مدريد في إطار بطولة الأفروأوروبي، على أن تقام المباراة في السعودية وتحت رعاية رئيس هيئة الترفية المستشار تركي آل شيخ، فهل الأمر حقيقة أم أنها مجرد شائعة في ظل تزايد المطالبات بإقامة هذه المباراة من بين الجمهور ومسئولين كرة القدم.

الزمالك وريال مدريد

نجح نادي الزمالك مؤخراً في اقتناص فرصة الفوز على حساب غريمه النادي الأهلي، وتوج بلقب السوبر الإفريقي في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على أستاد المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، بعد أن حَسمت ضربات الترجيح المباراة بنتيجة 5-4 لصالح الزمالك.

بينما توج النادي الملكي ريال مدريد، تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بكأس السوبر الأوروبي، وذلك خلال الشهرين الماضيين بعد أن حقق فوز على حساب فريق نادي أتالانتا الإيطالي.

ويرى عشاق الساحرة المستديرة، أنه لابد من اقامة مباراة تجمع بين كلا من البطل الإفريقي (الزمالك)، والبطل الأوروبي (ريال مدريد)، حيث أن الزمالك هو النادي الملكي في مصر وريال مدريد هو النادي الملكي الإسباني، فيقتضي الأمر اقامة مباراة ودية بينهما تجذب محبي كرة القدم لمتابعتها ورؤية أي الفريقين سيحقق الفوز.

مطالبات بإقامة مباراة بين الزمالك وريال مدريد

وجه رئيس نادي الزمالك حسين لبيب طلب رسمي إلى رئيس هيئة الترفية السعودية المستشار تركي آل شيخ، بتنظيم مباراة تحت رعاية هيئة الترفية تجمع بين الزمالك وفريق نادي ريال مدريد، حيث أن ملاقاة بطل السوبر الأوروبي مع بطل السوبر الإفريقي سيكون حدث تاريخي مهم يٌسعد الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، وأضاف أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق هذا الهدف.

وأشار رئيس نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج “الكورة مع فايق” والمذاع على فضائية mbc مصر، أنه على الرغم من قلة عدد الألقاب التي حصل عليها نادي الزمالك، إلا أن ألقابه القليلة تكون مؤثرة وذات أهمية، مؤكداً استمرار النادي في قائمة صفقاته والتي لن يفصح عنها حتى تتم.

امكانية إقامة مباراة بين الزمالك وريال مدريد