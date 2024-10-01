انت الأن تتابع خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة برشلونة وتعادل ريال مدريد في الجولة الثامنة موسم 2024- 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشاق ومتابعي كرة القدم العالمية والدوري الإسباني يرغبون في معرفة جدول ترتيب لاليجا بعد انتهاء الجولة الثامنة، والتي كانت أبرز نتائجها هزيمة برشلونة أمام أوساسونا برباعية، بينما تعادل ريال مدريد وأتليتكو مدريد بهدف لكل فريق، وهكذا تظل الصدارة للفريق الكاتالوني والمركز الثاني للملكي، وهنا نتعرف على ترتيب الدوري الإسباني بشيء من التفصيل.

ترتيب جدول الدوري الإسباني بعد الجولة الثامنة موسم 2024- 2025

انتهت جميع مباريات الجولة الثامنة، وتبقى فقط مباراة وحيدة تجمع بين فياريال صاحب المركز السادس، وفريق لاس بالماس صاحب المركز الأخير في الدوري، وهذا هو الترتيب:

برشلونة: يتصدر برشلونة الدوري بـ 21 نقطة، محققًا 7 انتصارات وتعادل واحد وخسارة واحدة.

ريال مدريد: يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات و3 تعادلات.

أتلتيكو مدريد: يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

أتلتيك بيلباو: يأتي بيلباو في المركز الرابع برصيد 14 نقطة، متساوياً مع مايوركا في عدد النقاط.

مايوركا: يحتل مايوركا المركز الخامس برصيد 14 نقطة، متساوياً مع أتلتيك بيلباو.

فياريال: يأتي فياريال في المركز السادس برصيد 14 نقطة، ولكنه لعب 7 مباريات فقط ومن المنتظر أن يتغير ترتيبه حسب نتيجة مباراة اليوم.

أوساسونا: يحتل أوساسونا المركز السابع برصيد 14 نقطة..

ريال بيتيس: يأتي ريال بيتيس في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.

رايو فاليكانو: يحتل رايو فاليكانو المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

سلتا فيغو: يحتل سلتا فيغو المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

مباراة ريال مدريد القادمة

ليس هناك وقت للراحة، حيث يستعد الريال الملكي لمواجهة فريق ليل الفرنسي في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد، في هذا الموعد: