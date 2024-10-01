نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارفخال وريال مدريد سعيدان بمفاوضات تجديد العقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة ​ريال مدريد​ اقتربت من فتح باب المحادثات مع لاعبها الاسباني ​داني كارفخال​ خلال الفترة القادمة، لتجديد عقده.

جاء ذلك بعد أن كانت إدارة الريال قد أعطت الخيار للاعبيها الذين تجاوز عمرهم الـ30 من اختيار مصيرهم بالبقاء مع النادي الملكي أو الانتقال إلى نادي اخر.

كارفخال وريال مدريد سعيدان بمفاوضات تجديد العقد

واضافت التقارير أن الطرفان سعيدان معًا حيث سيتم مناقشة العقد الجديد بالتفصيل خلال الفترة القادمة.

في وقت ليس لدى كارفخال اي خطط للعب لأي فريق أوروبي آخر في حياته.