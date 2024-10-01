الرياضة

الصحف الأوروبية.. لاجازيتا ديلو سبورت توضيح أزمة روما وموندو ديبورتيفو تعلق على عودة دي يونج لـ برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. لاجازيتا ديلو سبورت توضيح أزمة روما وموندو ديبورتيفو تعلق على عودة دي يونج لـ برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 01-10- 2024:

الصحف الأوروبية اليوم

وجاءت عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:- 

لاجازيتا ديلو سبورت

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  • دوري الابطال الميلان والانتر يريدان اهداف اوروبية
  • كأس الهجوم
  • سينر ووادا؟ هل هكذا هي العدالة؟
  • كالياري يتفوق على بارما ٣-٢ والاخير في ازمة

كورييري ديلو سبورت

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  • هدم المنحنيات
  • تسللات المافيا: الاختراقات تتسبب في وقوع مشجعين في المشاكل
  • تياغو واليوفي يحاولان قلب اوروبا
  • نابولي مع كونتي يجعل المرء يحلم
  • كالياري يتفوق على بارما
  • رغبة سينر ورأسه المرفوع

ماركا 

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  • النجمات
  • لا يمكن لاتلتيكو اخذ المبادرة لاسباب قانونية
  • ممنوع الفشل لبرشلونة في دوري الابطال
  • مبابي متواجد وكورتوا مصاب
  • الكاراز في نصف نهائي بطولة بكين

آس

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  • خارج الاقنعة
  • لا هفوات للبرشا في دوري الابطال
  • مبابي موجود وكورتوا غائب
  • لويس انريكي يعاقب ديمبيلي
  • الكاراز يحسم تأهله لمواجهة مدفيديف في نصف نهائي بطولة بكين

موندو ديبورتيفو

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  • للفوز مع دي يونغ امام يونغ بويز
  • تشيزني في برشلونة
  • كورتوا مصاب ومبابي عاد
  • الكاراز لمواجهة مدفيديف في نصف نهائي بكين
  • لويس يعاقب ديمبيلي لاسباب سلوكية 
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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