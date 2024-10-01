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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية.. لاجازيتا ديلو سبورت توضيح أزمة روما وموندو ديبورتيفو تعلق على عودة دي يونج لـ برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 01-10- 2024:
الصحف الأوروبية اليوم
وجاءت عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت
- دوري الابطال الميلان والانتر يريدان اهداف اوروبية
- كأس الهجوم
- سينر ووادا؟ هل هكذا هي العدالة؟
- كالياري يتفوق على بارما ٣-٢ والاخير في ازمة
كورييري ديلو سبورت
- هدم المنحنيات
- تسللات المافيا: الاختراقات تتسبب في وقوع مشجعين في المشاكل
- تياغو واليوفي يحاولان قلب اوروبا
- نابولي مع كونتي يجعل المرء يحلم
- كالياري يتفوق على بارما
- رغبة سينر ورأسه المرفوع
ماركا
- النجمات
- لا يمكن لاتلتيكو اخذ المبادرة لاسباب قانونية
- ممنوع الفشل لبرشلونة في دوري الابطال
- مبابي متواجد وكورتوا مصاب
- الكاراز في نصف نهائي بطولة بكين
آس
- خارج الاقنعة
- لا هفوات للبرشا في دوري الابطال
- مبابي موجود وكورتوا غائب
- لويس انريكي يعاقب ديمبيلي
- الكاراز يحسم تأهله لمواجهة مدفيديف في نصف نهائي بطولة بكين
موندو ديبورتيفو
- للفوز مع دي يونغ امام يونغ بويز
- تشيزني في برشلونة
- كورتوا مصاب ومبابي عاد
- الكاراز لمواجهة مدفيديف في نصف نهائي بكين
- لويس يعاقب ديمبيلي لاسباب سلوكية