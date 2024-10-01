نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ساوثامبتون: افتقرنا للروح القتالية أمام بورنموث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر ​راسل مارتن​ مدرب ​ساوثامبتون​ عن خيبة امله من الاداء الذي قدمه فريقه امام أمام بورنموث خاصة في الشوط الأول معتبرا إنه افتقر للروح القتالية والعدوانية وان لديه الكثير من العمل لإخراجه من هذه الحالة.

وتعرض ساوثامبتون للهزيمة بنتيجة 3 - 1 أمام بورنموث في ​الدوري الانكليزي​ الممتاز ليظل في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة من ست مباريات.

واشار مارتن إلى ان الحصول على نقاط في الدوري مستحيل إذا لم تكن ستقاتل.

واضاف مهما كان اللاعبون الذين لديك ومهما كان الأسلوب الذي تلعب به إذا كنت تفتقر إلى القتالية والشجاعة فستواجه مشكلة كبيرة جدًا.

واكد مدرب ساوثامبتون في ختام تصريحاته إنه يتحمل مسؤولية عدم ظهور الفريق في أفضل حالاته خلال اللقاء وان عليه حل هذه المشكلة بنفسه.