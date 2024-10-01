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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر فيليكس سانشيز مدرب نادي السد القطري لكرة القدم أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح بعدما حقق الفوز على ضيفة الاستقلال الإيراني 2 / صفر أمس الاثنين على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة.

سانشيز: السد القطري يسير على الطريق الصحيح

وقال سانشير في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء:"أهنئ اللاعبين على الفوز والأداء الذي قدموه في المباراة. المواجهة كانت صعبة أمام الاستقلال، ولكننا نجحنا في تقديم أفضل أداء وتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وأضاف:"بكل تأكيد إصابة يوسف عطال وبيدرو كوريا وعبدالله اليزيدي هي خسارة كبيرة، إصابة ثلاثة لاعبين تعتبر خسارة كبيرة، وحتى الآن لا يوجد لدينا معلومات عن حجم الإصابة ومدى خطورتها".

وأكد:"حصدنا النقطة الرابعة من مباراتين وهو معدل جيد لنا، وسنسعى خلال الجولات المقبلة لتقديم الأفضل لحصد المزيد من النقاط".

من جهته قال جواد نيكونام مدرب الاستقلال:"سجل الفريق المقابل هدفه الأول بسبب خطأ من حارس مرمانا، وفي الشوط الثاني حاولنا تقليص الفارق، ولكننا دفعنا ثمن الأخطاء الفردية".

وأردف:"كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة، لأننا نواجه منافسا قويا، السد قدم مستوى جيد، ولكن في ذات الوقت نحن قمنا بارتكاب الكثير من الأخطاء التي تسببت في خروج اللقاء بهذه النتيجة".