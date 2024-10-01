نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يعرب عن سعادته بالتسجيل في مرمى الريان بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، عن سعادته بعدما سجل في المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه الريان القطري 2 / 1، أمس الاثنين، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا.

رونالدو يعرب عن سعادته بالتسجيل في مرمى الريان بدوري أبطال آسيا

وقال رونالدو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء:"كانت المباراة قوية وكنا نعلم ذلك، وكنا مستعدين لذلك، وقد استطعنا تحقيق الفوز.. ليس مهما بالنسبة لي الآن أن أكون أفضل لاعب أو أن أحقق جوائز، المهم بالنسبة لي حاليا أن استمتع وأكون مفيدا لفريقي ومنتخب بلادي".

وأضاف:"من الجيد أن يسجل اللاعب، ولكن المهم بالنسبة لي الآن أن أستمتع باللعب وأن أنتصر، وكما قلت الأرقام لا تهمني، ولكن هدف اليوم له طعم آخر وكنت أتمنى أن يكون أبي على قيد الحياة لأن اليوم تاريخ ميلاده".

وأوضح:"الحياة تحت الضغط، هي الحياة الطبيعية بالنسبة لي، وهذه الحياة لازمتني من أول يوم ارتديت شعار مانشستر يونايتد وأعتقد الضغط سيلازمني حتى آخر يوم في حياتي".

من جهته قال ستيفانو بيولي مدرب الفريق:"كان الفوز مهما على صعيد المستوى والنتيجة، ولا بد أن نكمل على هذه الطريقة".

وأضاف:"وجدت حتى الآن أن لدينا نقاط قوة كثيرة؛ وهناك نقاط تحتاج العمل أيضا، ليتطور فريقنا بشكل أكبر.. يهمني أن يكون عند اللاعبين رغبة كبيرة بالانتصار، وهذا يفيد الفريق كثيرًا. لا بد أن نفكر في المباراة المقبلة فقط، وهي محور تفكيرنا من الآن".

في المقابل قال يوسف علي مدرب الريان:"نبارك لفريق النصر، قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز، وقد حُسمت المباراة بالفروقات الفردية التي يمتلكها الفريق المنافس".

وأردف:"لسوء حظ بالنسبة لنا أن أول ثلاث مباريات في المجموعة هي أمام أندية سعودية، وهم مرشحون رئيسيون للبطولة؛ الهلال كان أفضل من الناحية الجماعية، في حين أن النصر يمتلك لاعبين مميزين فرديا".

واختتم تصريحاته قائلا:"لا زالت الكرة في الملعب، والحظوظ قائمة ونبحث عن التعويض في المباراة المقبلة أمام الأهلي؛ وأعتقد أن الترتيب من المركز السادس إلى الثامن سيحسم في الجولات الأخيرة لان الفوارق ليست كبيرة".