عاجل.. انييستا يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - سيعلن أسطورة كرة القدم الإسبانية، أندريس إنييستا، صاحب هدف تتويج بلاده بلقب مونديال كأس العالم 2010، اعتزاله على الأرجح يوم الثامن من الشهر الجاري، حسب ما نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

انييستا يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

وسيدعو النجم المخضرم صاحب الـ40 عامًا على الأرجح وسائل الإعلام يوم الثلاثاء المقبل لحضور مؤتمر صحافي سيعلن من خلاله عن اعتزاله كرة القدم.

وسيقوم إنييستا بذلك في مدينة برشلونة في الثامن من الشهر الجاري، وهو الرقم الذي يتوافق مع القميص الذي يرتديه طوال حياته الكروية تقريبًا، والذي جعله أيقونة.



وهذا القميص هو الذي واصل ارتداءه منذ لعبه في برشلونة حتى مروره بفيسيل كوبي الياباني ثم الإمارات الإماراتي، الذي أنهى تعاقده معه في يونيو (حزيران) من هذا العام.

كما سيقدم إنييستا في ذلك المؤتمر خططه المستقبلية، والتي سترتبط بالتأكيد بكرة القدم، بالإضافة إلى مشاريع حيوية أخرى لديه على المستوى الشخصي.

ومنذ مغادرته الإمارات، كانت هناك العديد من العروض التي تلقاها أندريس لمواصلة اللعب، خاصة من المملكة العربية السعودية وقطر، ولكنه فضل الكشف بطريقة مختلفة عن مستقبله الذي سيكون على الأرجح بعيدًا عن الملاعب.

ورحل إنييستا عن صفوف برشلونة في 2018 بعد 16 موسمًا مع الفريق الأول وخوضه لـ674 مباراة.

وبعدها لعب في صفوف فيسيل كوبي حتى يوليو (تموز) 2023، وانتقل بعدها للإمارات الإماراتي من أغسطس (آب) وحتى يونيو (حزيران) 2024.

