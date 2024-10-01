نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة باير ليفركوزن الألماني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد ميلان



يحل الروسونيري ضيفًا ثقيلًا على ليفركوزن، مساء، اليوم، الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام ليفركوزن



حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – بابلوفيتش – إيمرسون

خط الوسط: يوسف فوفانا – تيجانى ريندرز – بولسيتش

خط الهجوم: لياو – موراتا – إبراهام

وتنقل مباراة ميلان ضد باير ليفركوزن، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

