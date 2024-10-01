انت الأن تتابع خبر بالقوة الضاربة للهلال.. موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي في دوري ابطال آسيا الجولة الثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثر البحث من قبل الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم عن موعد المباراة المقرر إقامتها بين فريقي الهلال والشرطة العراقي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2024-2025، وذلك بعد تزايد انتظار عشاق المستطيل الأخضر من كل العالم وخاصة من جماهير السعودية والعراق وبشكل خاص جماهير الزعيم والقيثارة الخضراء، وقد كثر التساؤل حول القنوات الناقلة لهذه المباراة، وفي مقال اليوم سنوضح كافة التفاصيل حول هذا الموضوع، تابعوا معنا لمعرفة المزيد.

معلومات عن فريقي الهلال والشرطة العراقي

يستعد نادي الهلال السعودي في مقابلة نظيره من نادي الشرطة العراقي وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ويتميز فريق الهلال بابطاله ونجومه العالميين كاللاعب ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلنكوفيتش سافيتش بجانب النجم سالم الدوسري، وبذكر فريق الهلال فأنه تمكن من الفوز على فريق الريان القطري وذلك بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، أما فيما يتعلق بنادي الشرطة الذي يتبع العراق فقد تعادل أثناء مواجهته لفريق النصر السعودي وذلك هدف لكل فريق منهما ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

متى سيتم إقامة مباراة الهلال والشرطة العراقي ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة؟

طبقا لما تم الاعلان عنه فإنه مباراة فريقي الهلال والشرطة ستوافق يوم الثلاثاء الذي يوافق 1 أكتوبر الجاري من العام الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وسيتم إقامة المباراة، على أرض ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في معقل الزعيم.

أهم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشرطة العراقي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

يمكنك الآن متابعة مباراة الهلال ضد الشرطة وذلك على شاشة قنوات بي إن سبورتس التي تتبع لقطر المشفرة، وبشكل خاص قناة beIN Sports AFC HD، كما تم الاعلان عن عرض المباراة على عدة قنوات أخرى أهمها

ما يلي: