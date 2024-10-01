انت الأن تتابع خبر تشكيلة الشرطة المتوقع ضد الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد تشكيل الشرطة العراقي المتوقع أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا النخبة لعالم الساحرة المستديرة في الوقت الحالي من يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر من العام الجاري من قبل الملايين من المواطنين في المملكة العربية السعودية فضلا عن العراق من أجل معرفة تشكيل الفريق العراقي.

تشكيل الشرطة أمام الهلال

وقد استقر المدرب أحمد صلاح المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي على تشكيل الفريق المتوقع المكون من احدي عشر لاعب من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث سقط الفريق العراق في الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال بعد التعادل على ارضة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي بهدف لكل فريق.

تشكيلة الشرطة المتوقع أمام الهلال اليوم

وجاء تشكيل المدرب أحمد صلاح المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة دوري

أبطال آسيا لكرة القدم كالتالي :