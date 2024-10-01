نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان ضد آرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة آرسنال، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد آرسنال



يلتقي الجانرز مع الفريق الباريسي، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء، اليوم، الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر 2024 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش - ماركينيوس - باتشو - أشرف حكيمي

خط الوسط: فابيان رويز - جواو نيفيش - وارن زائير إيمري

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - كولو مواني - باركولا

وتنقل مباراة آرسنال مع باريس سان جيرمان، على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

