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أحمد جودة - القاهرة - أكدت صحيفة تليجراف إن لاعب نادي ​نيوكاسل يونايتد​ أنتوني جوردون أنهى المُحادثات مع نيوكاسل بشأن صفقة تجديد عقده مع الفريق الانجليزي.

جوردون يقترب من تجديد عقده مع نيوكاسل

وأضافت ان اللاعب سيوقع على عقد جديد يبقيه في السان جايمس بارك حتى نهاية شهر يونيو من العام 2030.

وكان جوردون قد قال في وقت سابق: "إنّهُ قريب، أنا متحمّس حقًا. سأركز على ذلك عندما يحين الوقت، لكنّني متحمس حقًا لهذا اليوم وأريد فقط التركيز على ذلك اليوم".

وأضاف: "هذا يعني الكثير. لديّ علاقة رائعة مع المشجعين هنا، وأحظى بتقدير. إنها مدينة من الطبقة العاملة ويريدون رؤيتك تعطي كل ما لديك.