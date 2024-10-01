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أحمد جودة - القاهرة - اختتم نادي برشلونة السنة المالية 2023-24 بخسائر صافية بلغت 91 مليون يورو، حسبما أفادت إدارة الكيان الكتالوني اليوم الإثنين في اجتماع استثنائي.

91 مليون يورو خسائر برشلونة موسم 2023-24

أعلن برشلونة أيضًا أن النتيجة العادية للسنة المالية الماضية حققت أرباحًا بقيمة 12 مليونًا، على الرغم من خسارته أكثر من 100 مليون بسبب نقل فريق كرة القدم الأول إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ومع ذلك، كان على النادي أن يتحمل 141 مليونًا كنفقات استثنائية قبل احتساب الضرائب خلال العام 2023-24، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم استقبال التزامات مالية كانت مستحقة على بعض مستثمري شركة (Bridgeburg Invest SL)، التي استحوذت على 49% من منصة (Barça Vision) في عام 2022.

من ناحية أخرى، أعلن النادي أيضًا عن "رقم قياسي تاريخي للدخل من عقود الرعاية" أكثر من 210 مليون دولار.

كما وصفت الإدارة جمع "أكثر من 80 مليون يورو" من بيع عثمان ديمبيلي وفرانك كيسي ونيكو غونزاليس وعبدالصمد الزلزولي وشادي رياض ومارك جويو بأنها "مكاسب قياسية من صفقات انتقال اللاعبين".

وسلطت الإدارة الضوء على خفض فاتورة الأجور بمقدار 170 مليون يورو، والتي انتقلت من 670 مليونًا إلى ما يزيد قليلًا عن 500.

وفيما يتعلق بتوقعات الموازنة لموسم 2024-25، يتوقع النادي أن تصل أرباح الرعاية إلى 250 مليونًا وأن تبلغ الأرباح العادية 5 ملايين.