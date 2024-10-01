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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور رفيق يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بنادى سموحه عن فريقه التى سيخوض بها البطولة العربية التى ستبدأ اليوم وتستمر حتى 12 أكتوبر الحالى ويستضيفها نادى الاتحاد السكندرى.

رفيق يوسف يعلن قائمة سموحة فى البطولة العربية

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: عبد الرحمن سمير، نور الدين طلال، يوسف ولاء، حاتم حسام، رؤوف محمد، أحمد عبد الواحد، باتريك رونالدو، ابراهيم خالد، ابراهيم محمود، شهاب الدين على، مازن كمال، على ياسر، عمر عبد المحسن، مازن سعيد.

ويرأس بعثة سموحه فى البطولة شريف العطار رئيس جهاز كرة السلة ويتكون الجهاز الفنى من: الدكتور رفيق يوسف المدير الفني، عمرو السيد مدرب، سيف صابر مساعد مدرب، محمد محرم مخطط أحمال، محمد عليوه مدرب، عماد هاشم، ماجد عباس محلل أداء، محمد عاطف علاج طبيعي.

والجدير بالذكر أن مجموعة سموحه تضم الاتحاد السكندرى، الشارقة الإماراتى، كاظمة الكويتي، البطائح الإماراتى، العربى الكويتى.

ويلتقى فريق سموحه فى التاسعة ونصف مساء اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية.