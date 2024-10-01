نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام دوري الشركات ببورسعيد بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء لاستضافة حفل ختام دوري الشركات بالصالة المغطاة، بحضور معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

تأتي هذه الفعالية تتويجًا لمنافسات قوية شهدتها البطولة على مدار الأسابيع الماضية بمشاركة واسعة من الشركات في مختلف الألعاب الرياضية.

شهد دوري الشركات هذا العام تنافسًا حادًا بين الفرق المشاركة في مجموعة متنوعة من الألعاب مثل كرة القدم، كرة السلة، وألعاب القوى، حيث أظهر اللاعبون مستوى مميزًا وروحًا رياضية عالية.

من المقرر أن يتضمن حفل الختام توزيع الجوائز والميداليات على الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات الرياضية والفرق التي تميزت خلال البطولة.

