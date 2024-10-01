نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال مع نظيره نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



ويستضيف ملعب الإمارات مباراة اليوم بين أرسنال وباريس سان جيرمان في مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا



وتنقل مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم ستنقل مباشرة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون مواجهة أرسنال وباريس سان جيرمان متاحة خلالها.

