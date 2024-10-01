نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان لمباراة آرسنال في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي كضيف ثقيل على نظيره أرسنال الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر الجاري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.



وتقام المباراة بين أرسنال وباريس سان جيرمان اليوم على ملعب الإمارات في مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا



وتنطلق صافرة بداية مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



تشكيل باريس سان جيرمان



حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش، ماركينيوس، باتشو، أشرف حكيمي

خط الوسط: فابيان رويز، جواو نيفيش، وارن زائير إيمري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، كولو مواني، باركولا

